FC Bayern: Need for Read?

Der FC Bayern wird mit einem neuen Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht. ‚Sky‘ berichtete am gestrigen Donnerstag, dass der Rekordmeister schon erste Gespräche hinsichtlich einer Verpflichtung von Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam geführt hat.

Schnelle Fakten zu Givairo Read

Durchbruch: In der vergangenen Saison etablierte sich der Rechtsverteidiger im Profiteam von Feyenoord. Nachdem er zu Saisonbeginn nichtmal für die Champions League gemeldet wurde, startete Read durch und sammelte 37 Einsätze, in denen ihm für einen Verteidiger beachtliche drei Tore und acht Vorlagen gelangen. Die Saison-Krönung folgte im Sommer: Als Kapitän führte er das U19-Team der Niederlande zum EM-Titel. Im Finale gegen Spanien (1:0) bereitete er das Siegtor vor.

Frühreif: Erst kürzlich stieß Read zur U21-Nationalmannschaft und gehört auch dort zu den Kapitänen. Mehr noch: Auch bei den Feyenoord-Profis ist er seit dieser Saison schon dritter Kapitän und einer der ersten Spieler, die für Interviews nach dem Spiel bereitstehen. Beachtlich.

Begehrt: Im Sommer klopfte der von Red Bull finanzierte FC Paris an. 20 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni waren aber zu wenig. ‚Sky‘ berichtet neben dem Bayern-Interesse auch von Verehrern aus England. Auch der FC Barcelona soll ein Auge auf Read geworfen haben.

Stärken: Doch was zeichnet den Teenager spielerisch aus? Reads Statistiken beweisen, dass er einen gesunden Offensivdrang hat und starke Flanken schlägt. Er ist zudem technisch und läuferisch stark. Sein Topspeed von 34,3 km/h ist gut, aber nicht elitär. In der Bundesliga läge Read damit etwa auf Rang 50.

Schwächen: Mit nur 1,75 Meter Körpergröße hat Read Nachteile im Luftzweikampf, auch sein Timing in Duellen ist – altersbedingt – natürlich noch ausbaufähig.

Vorbild: Der niederländische Nationalspieler Denzel Dumfries (29) von Inter Mailand. „Er ist der Spielertyp, der ich sein möchte. Ich möchte seinen Offensivdrang nachahmen“, sagte Read zuletzt gegenüber ‚voetbalzone‘.

Brauchen die Bayern Givairo Read?

Nun zurück zum Bayern-Gerücht. Haben die Bayern überhaupt einen Need for Read?

Klar ist: Ein Rechtsverteidiger muss in Vincent Kompanys System laufstark und offensivfreudig sein – das ist bei Read gegeben.

Was gegen einen schnellen Deal spricht: Die Bayern haben mit Konrad Laimer (28/Vertrag bis 2027), Sacha Boey (25/Vertrag bis 2028) und Josip Stanisic (25/Vertrag bis 2029) bereits drei Rechtsverteidiger im Kader. Laimer und Boey sind durchaus vergleichbare, lauf- und zweikampfstarke Spielertypen. Gerade Laimer hat sich auch spielerisch und beim Scoring-Output verbessert und ist aktuell die klare Nummer eins auf der Position. Stanisic wiederum ist ein umsichtiger, passsicherer und vielseitiger Mann, der eine wertvolle Rolle im Kader einnimmt.

Dennoch gilt: Gerade perspektivisch könnten die Bayern auf der Rechtsverteidiger-Position qualitativ mit einem Spieler, der Roadrunner-Qualitäten mit Spielwitz und Flankenqualität vereint, noch zulegen. Read ist eines der größten Talente für diese Rolle. Doch dürfte der FCB wohl erst für ihn bieten, wenn mindestens ein Rechtsverteidiger aus dem aktuellen Trio abgegeben wurde. Gesagt werden muss außerdem: Es ist nach gerade einmal drei Champions League-Einsätzen längst noch nicht final bewertbar, wie sich Read dauerhaft auf höchstem Niveau schlagen würde.