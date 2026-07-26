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Bundesliga

Trotz Traumgehalt: Orban-Wechsel geplatzt

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Willi Orbán im RB-Training @Maxppp

Willi Orban (33) entgeht ein heftiger Gehaltssprung. Informationen von ‚Sky‘ zufolge lag dem Innenverteidiger schon ein unterschriftsreifer Vertrag vom saudischen Aufsteiger Al Diriyah FC vor, RB Leipzig habe den Deal aber platzen lassen.

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Der Zweijahresvertrag hätte dem Ungar (68 Länderspiele) umgerechnet knapp 13 Millionen Euro netto beschert. Laut ‚Sky‘ war sogar schon der Medizincheck für den morgigen Montag anberaumt, wegen der Schulterverletzung von Abdoul Koné (21) bleibt Orban aber in Leipzig. Dort steht er bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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