Semenyos Millionen-Deal verschoben?

von Remo Schatz
1 min.
Antoine Semenyo jubelt für Bournemouth @Maxppp

Andoni Iraola glaubt nicht daran, dass das gestrige 2:2-Unentschieden beim FC Chelsea das letzte Spiel von Antoine Semenyo für den AFC Bournemouth war. „Ich denke, er wird gegen Arsenal (Samstag, 18:30 Uhr) spielen, ja. Er muss sich erholen, denn in drei Tagen spielen wir zu Hause gegen den Tabellenführer“, so der Cherries-Trainer, der unterstreicht: „Das Spiel an der Stamford Bridge war nicht Semenyos letztes Spiel.“

Semenyo steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Manchester City. Am vergangenen Montag gelang beim finalen Gipfel mit den Beratern des Angreifers der Durchbruch. City würde den Deal gerne vor dem heutigen Jahreswechsel eintüten und von der 75 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel Gebrauch machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
