Roma: Celik-Berater reagiert auf Wechsel-Gerüchte

von Remo Schatz - Quelle: Gianluca Di Marzio
Zeki Celik im Trikot der AS Rom @Maxppp

Juventus Turin zeigt gesteigertes Interesse an Zeki Celik von der AS Rom, die bereits kolportierte Einigung mit dem 29-jährigen Rechtsverteidiger liegt aber noch nicht vor. „Die Gerüchte, dass Zeki eine Vereinbarung mit einem Verein getroffen habe, sind nicht zutreffend“, zitiert Gianluca Di Marzio Berater Fazil Özdemir.

Celik steht seit 2022 bei der Roma unter Vertrag, in der laufenden Saison bestritt er bereits 31 Pflichtspiele. Berater Özdemir weiß: „Er spielt derzeit für einen bedeutenden Verein. Es ist nur natürlich, dass wichtige Mannschaften in Italien und England Interesse an einem Spieler zeigen, der auf diesem Niveau spielt, und dass sein Name mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht wird.“ Im Sommer läuft der Vertrag am Tiber aus.

