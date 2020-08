Messi doch zum Nulltarif?

Lionel Messi kann womöglich doch ablösefrei beim FC Barcelona aussteigen. Nach übereinstimmenden Berichten der ‚L'Équipe‘, von ‚Onda Cero‘ und ‚TyC Sports‘ befindet sich folgende Passage im Arbeitspapier des sechsmaligen Weltfußballers: „Diese Summe (Messis Ausstiegsklausel, Anm. d. Red.) gilt nicht im Falle einer Kündigung des Vertrags durch die einseitige Entscheidung des Spielers ab dem Ende der Saison 2019/20.“

Bei der Existenz dieser Passage berufen sich die Redaktionen auf eine „mit der Angelegenheit vertrauten Quelle“. Sollte deren Ausführungen authentisch sein, wäre Messis Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro tatsächlich nichtig. Vielmehr dürfte der Superstar Barcelona sogar ohne Ablöse verlassen, heißt es. Pikant: Die spanische La Liga behauptete am gestrigen Sonntag das Gegenteil. Wer Messi verpflichten wolle, der müsse genannte Klauselsumme bezahlen, so der spanische Liga-Verband.