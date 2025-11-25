VfB: Nachwuchshoffnung Spalt verlängert

Zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr verlängert Yanik Spalt beim VfB Stuttgart. Wie die Schwaben mitteilen, bindet sich der 18-Jährige „langfristig“ an den VfB. Genauere Angaben zur Vertragslaufzeit machen die Stuttgarter nicht. Erst im Februar hatte der Kapitän der U19 sein Arbeitspapier ausgeweitet, nun folgt das nächste Bekenntnis.

„Yanik hat innerhalb des vergangenen Halbjahres noch einmal deutlich an Tempo in seiner Entwicklung draufpacken können. Als unumstrittener Anführer in der U19 ist er inzwischen erfolgreich dabei, Anknüpfung zu unserer U21 herzustellen. Yanik weiß, was er will und wohin er will. Gleichzeitig bringt er ein hohes Maß an Lernbereitschaft und Lernfähigkeit mit ein“, so NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt. Zuletzt durfte Spalt zweimal in Folge für die Zweitvertretung der Schwaben in der 3. Liga auf der linken Bahn von Beginn an ran.