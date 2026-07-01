BVB: Teurer Adeyemi-Ersatz aus der Bundesliga?

Noch ist nicht final geklärt, ob Karim Adeyemi über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus, weshalb der BVB den Außenspieler in diesem Sommer verkaufen möchte, sollte er sich gegen eine Verlängerung entscheiden. Für diesen Fall hat es Al Ahli auf den gebürtigen Münchner abgesehen.

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Um Adeyemi im Verkaufsfall adäquat zu ersetzen, haben die Schwarz-Gelben neben Fisnik Asllani (23) eine weitere mögliche Verstärkung bei der TSG Hoffenheim ausfindig gemacht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ erkundigte sich der BVB nach den Transfer-Konditionen von Bazoumana Touré.

Der Ivorer ist wie Adeyemi Linksfuß, schnell und auf dem Flügel beheimatet. Das Preisschild für den 20-Jährigen hat es jedoch in sich. Laut der ‚Sport Bild‘ wurde zwischen Touré und Hoffenheim eine Vereinbarung getroffen, dass er den Verein für 40 Millionen Euro verlassen darf – zuletzt war sogar von bis zu 50 Millionen Euro die Rede.

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Hochkarätige Konkurrenz

Klar ist: Der BVB kann die Bemühungen um Touré erst intensivieren, sobald Geld durch einen Adeyemi-Transfer eingenommen wurde. Neben der Borussia zeigen sich auch der FC Brentford, Newcastle United, der FC Liverpool und Manchester United interessiert. Die derzeit heißeste Spur führt dem Bericht zufolge jedoch zu Atlético Madrid.