Stolze Ablöse: Bayer legt sich auf Grimaldo-Erben fest

Bis zum morgigen Samstag will Bayer Leverkusen die Nachfolge von Alejandro Grimaldo (30) klären. Facundo Medina (27) und Miguel Gutiérrez (25) waren zuletzt die aussichtsreichsten Kandidaten. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Gutiérrez das Rennen macht.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen Bayer und der SSC Neapel in einem fortgeschrittenen Stadium. Der spielstarke Linksverteidiger sei die Wunschlösung der Werkself, die den Deal schnellstmöglich eintüten möchte.

Für Gutiérrez stehen dem Vernehmen nach 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse im Raum. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben die Rheinländer ein offizielles Angebot unterbreitet. Die Entscheidung liegt nun beim italienischen Traditionsklub, bei dem der Spanier bis 2030 unter Vertrag steht.

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Kommt Medina auch?

Offen ist, was aus der Personalie Medina wird. Der argentinische Vize-Weltmeister, der sowohl im Zentrum als auch links hinten verteidigen kann, würde gerne unters Bayer-Kreuz wechseln. Der jüngsten Berichterstattung zufolge war Medina jedoch eher ein Kandidat für die Linksverteidiger-Position, die durch die anvisierte Gutiérrez-Verpflichtung besetzt wäre.