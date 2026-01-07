Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Bochum gibt Kleine-Bekel ab

von Martin Schmitz - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Colin Kleine-Bekel im Trikot des VfL Bochum @Maxppp

Colin Kleine-Bekel sammelt bis zum Sommer Spielpraxis in der Super League. Wie der VfL Bochum bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige bis zum Saisonende leihweise zum FC St. Gallen.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848
Colin Kleine-Bekel wird bis zum Ende der Saison an den @FCSG_1879 verliehen. Viel Erfolg in der Schweiz, Colin!🤝

Infos hier:
Bei X ansehen

Der Innenverteidiger bestritt in der laufenden Saison lediglich ein Spiel für die erste Mannschaft des Ruhrgebietsklubs und lief ansonsten für die U21 in der Regionalliga West auf. Der Vertrag des Rechtsfußes in Bochum läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Super League
Bochum
St.Gallen
Colin Noah Kleine-Bekel

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Super League Super League
Bochum Logo VfL Bochum 1848
St.Gallen Logo St.Gallen
Colin Noah Kleine-Bekel Colin Noah Kleine-Bekel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert