2. Bundesliga
Bochum gibt Kleine-Bekel ab
Colin Kleine-Bekel sammelt bis zum Sommer Spielpraxis in der Super League. Wie der VfL Bochum bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige bis zum Saisonende leihweise zum FC St. Gallen.
VfL Bochum 1848 @VfLBochum1848eV – 12:46
Colin Kleine-Bekel wird bis zum Ende der Saison an den @FCSG_1879 verliehen. Viel Erfolg in der Schweiz, Colin!🤝Bei X ansehen
Der Innenverteidiger bestritt in der laufenden Saison lediglich ein Spiel für die erste Mannschaft des Ruhrgebietsklubs und lief ansonsten für die U21 in der Regionalliga West auf. Der Vertrag des Rechtsfußes in Bochum läuft noch bis 2028.
