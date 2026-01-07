Bochum gibt Kleine-Bekel ab

Colin Kleine-Bekel sammelt bis zum Sommer Spielpraxis in der Super League. Wie der VfL Bochum bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige bis zum Saisonende leihweise zum FC St. Gallen.

Der Innenverteidiger bestritt in der laufenden Saison lediglich ein Spiel für die erste Mannschaft des Ruhrgebietsklubs und lief ansonsten für die U21 in der Regionalliga West auf. Der Vertrag des Rechtsfußes in Bochum läuft noch bis 2028.