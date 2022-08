Fortuna tütet Hendrix-Transfer ein

Fortuna Düsseldorf ist in den Bemühungen um Jorrit Hendrix (27) wohl der Durchbruch gelungen. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ hat sich der Zweitligist mit dem defensiven Mittelfeldspieler auf einen Transfer geeinigt.

Hendrix soll sich schon in Düsseldorf befinden und den Medizincheck hinter sich gebracht haben. Der niederländische Abräumer war seit Ende Januar von Spartak Moskau an Feyenoord Rotterdam verliehen.

Am Donnerstagmorgen gaben die Russen bekannt, dass der Vertrag mit Hendrix aufgelöst wurde – der Weg zur Unterschrift in Düsseldorf ist also frei.

Update (9:01 Uhr): Fortuna Düsseldorf hat die Hendrix-Verpflichtung offiziell bestätigt.