Moussa Diaby (27) hat sich ausführlich zu seiner Rückkehr zu Bayer Leverkusen geäußert. Der 28-Millionen-Neuzugang verrät der ‚Bild‘: „Ich kenne die Stadt und die Fans. Deshalb ist das meine Heimat. Ich muss mich nicht groß anpassen, wie ein anderer Spieler, weil ich hier alles kenne.“

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Diaby war 2023 für 55 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt, spielte zuletzt für Al Ittihad. Jetzt ist der französische Flügelflitzer zurück unterm Bayer-Kreuz. Diaby konstatiert: „Leverkusen hat seine Mentalität verändert. Bayer ist wettbewerbsfähiger geworden und hat jetzt einen sehr großen Einfluss auf diese Liga, weil der Klub 2024 die Meisterschaft gewinnen konnte. Ich denke, dass wir etwas Großartiges erreichen und Leverkusen wieder an die Spitze bringen können.“