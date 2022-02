Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Beim FC Bayern dominierten diese Woche die Schlagzeilen über Interessen und Gerüchte. Die Bayern sollen bereits Kontakt zu Vertretern von Ryan Gravenberch (19, Ajax Amsterdam) aufgenommen haben. Auch bei den Beratern von Innenverteidiger Andreas Christensen (25) vom FC Chelsea soll „nachhaltiges Interesse“ seitens der Bayern hinterlegt worden sein. Die spektakulärste Neuigkeit war aber wohl, dass die Münchner laut einem Bericht von ‚Cadena SER‘ ein Angebot für Erling Haaland (21) unterbreitet haben sollen. Außerdem waren Serge Gnabry (26) und Thomas Müller (32) ein heißes Thema, denn bei beiden sollen die Chancen auf Vertragsverlängerung gut stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Manuel Akanji (26) hat ein erstes Angebot von Borussia Dortmund zur Verlängerung abgelehnt. Manchester United ein Angebot für den Schweizer vorbereiten. Die ‚Bild‘ berichtete von fortgeschrittenen Plänen über einen Sommerwechsel und erste konkrete Zahlen. Demnach sollen etwa 30 Millionen Euro Ablöse fällig werden und Akanji etwa 15 Millionen Euro pro Saison über die nächsten vier Jahre erhalten.

Bayer Leverkusen

Bayer 04-Coach Gerardo Seoane äußerte sich via ‚Bild‘ zu Stürmer Lucas Alario (29) und warum dieser im Winter nicht wechselte. Man sei in guten Gesprächen mit dem Spieler gewesen, auch „als wir Sardar Azmoun dazugeholt haben. Wir haben Lucas gesagt: ‚Wir möchten dich nicht abgeben, du bist für uns ein wichtiger Spieler.‘“ Erwähnter Winterneuzugang Sardar Azmoun (27) konnte diese Woche das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Sein Bundesliga-Debüt rückt näher.

RB Leipzig

André Silva (26), der im vergangenen Sommer für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Leipzig gewechselt war und zunächst zum Flop zu verkommen drohte, kommt immer mehr in Form. Gegen Real Sociedad erzielte er sein 13. Pflichtspieltor für RB. Dazu kommen sechs Torvorlagen. Silvas Formkurve zeigt unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco deutlich nach oben.

TSG Hoffenheim

Grischa Prömel (27) wechselt im Sommer ablösefrei von Union Berlin zur TSG Hoffenheim. Das vermeldete die TSG. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026. „Grischa ist ein Spieler mit herausragenden läuferischen Fähigkeiten und einer enormen Präsenz, der im Mittelfeld sehr variabel agieren kann und zudem ein großes Spielverständnis besitzt“, erklärte Sportchef Alexander Rosen.

Grischa #Prömel wechselt zur neuen Saison nach Hoffenheim und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 ✍️



Der 27-Jährige kehrt ablösefrei zur #TSG zurück, wo er zwischen 2013 und 2015 ausgebildet wurde und 2014 mit der U19 deutscher Meister wurde.



Wir freuen uns auf Dich! 🤝 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 21, 2022

SC Freiburg

In Freiburg wurde und wird gewartet. Zum einen gibt es nach wie vor keine Entscheidung von Nils Petersen (33), dem ein Angebot zur Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags vorliegt. Man gewähre ihm in dieser Sache aber „Zeit und Ruhe“, so Sportchef Jochen Saier gegenüber dem ‚kicker‘. Bei Nico Schlotterbeck (22), Vertrag bis 2023, warten die Freiburger ebenfalls noch auf eine endgültige Entscheidung. Saier stellte klar: „Eine Grundsatzentscheidung ob er geht oder bleibt, ist noch nicht gefallen.“ Das Annehmen attraktiver Angebote ebenso wie eine Verlängerung stehen im Raum. „Alles ist möglich“, unterstrich Saier. Weiterhin gelten der FC Bayern und Borussia Dortmund als Interessenten.

1. FC Köln

Die ‚Sport Bild‘ berichtete, dass der 1. FC Köln plant, mit Trainer Steffen Baumgart vorzeitig zu verlängern. Da der FC unter Baumgart alle Erwartungen übertrifft, kommt dieser Wunsch nicht überraschend, lässt sich aber erst konkretisieren, wenn der neue Geschäftsführer Christian Keller im April seine Arbeit aufnimmt.

1. FSV Mainz 05

Finn Dahmen (23), zweiter Torwart beim 1. FSV Mainz 05, sprach mit ‚Transfermarkt.de‘ offen über seinen Wechselwunsch. Da er in dieser Saison hinter Stammtorhüter Robin Zentner (27) als Nummer zwei noch keinen Einsatz zu verbuchen hat, würde er gerne wenigstens eine Leihe in Angriff nehmen. „Ich bin erstmal für alles offen und will nichts ausschließen. Falls ich mich ausleihen lassen wollte, wäre das mit einer Vertragsverlängerung verbunden. Das fände ich aber auch völlig in Ordnung“, erklärte das Mainzer Eigengewächs.

Union Berlin

András Schäfer, Winterneuzugang bei Union Berlin, fällt für das Wochenende erneut aus. Auf der Spieltags-Pressekonferenz erklärte Union-Trainer Urs Fischer, dass es beim 22-Jährigen aufgrund einer Verletzung für das Spiel gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) nicht reichen wird. Laut Informationen des ‚Berliner Kurier‘ hatte sich der Mittelfeldspieler im Training am Knie verletzt.

Eintracht Frankfurt

Nach FT-Informationen hat Eintracht Frankfurt die Bemühungen um Aurélio Buta (25) intensiviert. Noch gibt es keine endgültige Einigung, aber die Eintracht versucht, eine Übereinkunft mit dem Spieler und seinem derzeitigen Verein Royal Antwerpen zu erzielen.

VfL Bochum

Nachwuchschef Alexander Richter wird den VfL Bochum nach 14 gemeinsamen Jahren verlassen. Dies teilte der Verein mit. Nach Informationen der ‚WAZ‘ wechselt Richter als Nachfolger von Andreas Möller im Sommer nach Frankfurt.

Alexander Richter, Leiter unseres Talentwerks, verlässt #meinVfL nach 14 Jahren und widmet sich künftig einer neuen Aufgabe! Vielen Dank für deine Arbeit, Alex!🙏https://t.co/ozNtmwvLdl — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 24, 2022

VfL Wolfsburg

Nach Informationen von ‚Calciomercato.com‘ ist der FC Bayern an Ridle Baku (23) interessiert. In Wolfsburg reifte der Rechtsverteidiger in den vergangenen Jahren zum Nationalspieler. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und ihn dort hinauszukaufen, würde die Bayern laut ‚Calciomercato.com‘ mindestens 20 Millionen Euro kosten.

Borussia Mönchengladbach

Vergangene Woche wurde Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Max Eberl eingesetzt. Diese Woche nun fand die Borussia laut Informationen der ‚Rheinischen Post‘ in Mirko Sandmöller den Nachfolger von Roland Virkus als Nachwuchsdirektor. Sandmöller war seit 2017 Geschäftsführer des Nachwuchsleistungszentrums.

Arminia Bielefeld

Der Abschied von Fabian Klos (34) zum Saisonende steht bereits fest. Wie es mit ihm dann weitergeht, allerdings noch nicht. Er selbst erklärte auf einer Pressekonferenz, dass der Abschied aus Bielefeld nicht sein Karriereende bedeuten soll. Vielmehr plane er eine neue Herausforderung zu suchen und eine neue Stadt und einen neuen Verein kennenzulernen.

Vor einer Woche hat Fabian Klos seinen Abschied vom DSC im Sommer bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz hat er sich heute zu seinem Entschluss geäußert.

Hier geht's zum Video:https://t.co/7lVg287yOR#immerdabei — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 23, 2022

Hertha BSC

Mesut Kesik (19), Kapitän der Berliner A-Junioren, hat einen Profivertrag unterschrieben. Gültig wird dieser Vertrag ab dem 1. Juli und läuft bis 2025. „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, um mit ihm ab Sommer gemeinsam den nächsten Step zu gehen“, erklärte Sportgeschäftsführer Fredi Bobic.

FC Augsburg

Augsburgs Rekordeinkauf Ricardo Pepi (19), der im Januar für 16 Millionen Euro vom FC Dallas gekommen war, sprach über seinen Wechsel und den schwierigen Start in Augsburg. „Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ich bin ein junger Spieler, der von der MLS in eine der großen Ligen gewechselt ist und das braucht Zeit. Es ist ein großer Transfer, aber ich spüre keinen Druck“, zitierte ihn ‚Transfermarkt.us‘. Fünf Teileinsätze ohne Torbeteiligung stehen in Pepis Statistik.

VfB Stuttgart

Alexander Wehrle wird früher als geplant als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart anfangen. So soll er bereits während der Länderspielpause Ende März beginnen, wie Sportvorstand Thomas Hitzlsperger dem ‚Express‘ bestätigte. Ursprünglich sollte Wehrle seinen Posten in Stuttgart im April antreten.

Greuther Fürth

In Fürth bereitet man sich auf ein Szenario vor, in dem Stefan Leitl nicht mehr Trainer sein könnte. Im ‚Sport1-Doppelpass‘ sagte Rachid Azzouzi: „Natürlich wollen wir in der Konstellation gerne weitermachen.“ Dennoch wisse man, dass der Trainer schnell in den Fokus geraten kann und Leitl durchaus Begehrlichkeiten geweckt hat. Azzouzis Wunsch wäre ein Weg, wie der in Freiburg: „Das große Glück des SC Freiburg ist, dass Christian Streich nicht ein Trainer ist, der sofort immer weiterziehen möchte, sondern der die Treue des Vereins zu seinem Angestellten auch wertzuschätzen weiß. Das würden wir natürlich auch gerne haben in Fürth. Ob das realisierbar ist, wird man in der Zukunft sehen.“