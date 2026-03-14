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Bundesliga

Gegen Bayer: Bayern im Jugendwahn

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Maycon Cardozo wird für Luis Díaz eingewechselt @Maxppp
Leverkusen 1-1 FC Bayern

Beim heutigen Gastspiel des FC Bayern bei Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) wird Vincent Kompany seinen Kader deutlich verjüngen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden in den Torhütern Leonard Prescott (16) und Jannis Bärtl (19) sowie Maycon Cardozo (17) und Deniz Ofli (18) gleich vier Spieler im Kader stehen, die noch nicht wirklich zum engeren Kreis des Profiteams gehören.

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Grund dafür sind einige Verletzungen beim deutschen Rekordmeister. Im Tor fehlen Manuel Neuer (39) und Jonas Urbig (22) verletzt, in Alphonso Davies (25) und Hiroki Ito (26) laborieren auch zwei Verteidiger an Blessuren. Keiner aus dem jungen Quartett feiert sein Kaderdebüt, Cardozo hatte in der vergangenen Woche seine ersten Minuten auf dem Platz gesammelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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