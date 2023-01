30 Millionen für Zaniolo: Grätscht Bournemouth dazwischen?

Der AFC Bournemouth drückt im Transferpoker um Nicolò Zaniolo aufs Gas. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Cherries ein offizielles Angebot über 30 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung für den 23-jährigen Offensivspieler bei der AS Rom abgegeben. Wie die Giallorossi auf die Offerte reagieren werden, ist noch offen.

Zaniolo ist zurzeit auf dem Transfermarkt ein gefragter Mann. Mehrere Klubs aus der Premier League sowie Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Bundesliga wurden in den vergangenen Wochen bereits mit dem elfmaligen italienischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Am weitesten mit dem 23-Jährigen scheint aber der AC Mailand zu sein: Von einer Einigung mit dem Spieler war bereits die Rede. Mit der Roma kam Milan aber noch nicht auf einen grünen Zweig. Bournemouth wittert seine Chance.

