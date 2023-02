Barça: Araujo-Deal in der Schwebe

Der FC Barcelona versucht aktuell händeringend, die ursprünglich sichergeglaubte Verpflichtung von Julián Araujo (21) umzusetzen. Wie die ‚Sport‘ und die ‚Mundo Deportivo‘ übereinstimmend berichten, erzielte Barça am gestrigen Deadline Day eine Einigung mit LA Galaxy über einen Transfer des Rechtsverteidigers, die Anmeldung des Transfers sei von Seiten der US-Amerikaner allerdings zu spät erfolgt.

Beide Klubs sollen sich auf eine Leihe inklusive Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro verständigt haben. Den Berichten zufolge hat sich Barça an die FIFA gewendet, um die Möglichkeit einer nachträglichen Umsetzung auszuloten. Es bleibt also abzuwarten, ob die Katalanen den Deal doch mit Verspätung über die Bühne bringen können.

