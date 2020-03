Fortuna beantragt Spielabsage

Fortuna Düsseldorf will das Bundesliga-Spiel am heutigen Freitagabend offiziell absagen. „Das Risiko ist aus unserer Sicht einfach zu hoch“, erklärt der Vorsitzende Thomas Röttgermann gegenüber der ‚Rheinischen Post‘, „wir bitten die DFL um dringliche Prüfung, ob das heutige Spiel aufgrund der ungeklärter Situation, stattfinden kann. Die Gesundheit und der Schutz muss absoluten Vorrang vor aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen haben.“

Dies sieht allerdings nicht jeder so. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge etwa misst den wirtschaftlichen Aspekten einen höheren Stellenwert bei. „Es geht am Ende des Tages um Finanzen und um eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine, die noch aussteht. Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, würden viele Verein finanzielle Probleme kriegen. Deshalb halte ich es für richtig, dass der Spieltag unter diesen Voraussetzungen stattfindet“, erklärte der Vorstandsvorsitzende auf der Bayern-Pressekonferenz.