PSG holt neuen Keeper an Bord

Paris St. Germain hat einen Ersatzmann für Gianluigi Donnarumma (24) gefunden. Ablösefrei holt der Scheichklub Arnau Tenas an Bord. Dessen Vertrag beim FC Barcelona war Ende Juni ausgelaufen, an PSG bindet er sich bis 2026.

Anfang des Monats fuhr Tenas noch mit der spanischen U21 die Vize-Europameisterschaft ein. Nun also heuert der Youngster beim nächsten europäischen Top-Verein an. Chancen auf einen Stammplatz dürfte der fußballerisch so starke Rechtsfuß ähnlich wie zuvor bei Barça allerdings vorerst nicht haben.

„Ich freue mich sehr, diesem großartigen Verein beizutreten und Teil der Torwartfamilie von Paris St. Germain zu sein“, sagt Tenas über seine Unterschrift.