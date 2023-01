Nagelsmanns Reaktion auf das Bayern-Angebot

Julian Nagelsmann hat geschildet, wie er reagierte, als er 2021 vom Angebot des FC Bayern erfuhr. „Der FC Bayern ist der größte deutsche Verein. Jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum. Man hat nicht unendlich begrenzte Möglichkeiten, so ein Jobangebot anzunehmen. Es war schon ein großer Schritt, klar“, so der 35-Jährige, der vor eineinhalb Jahren von RB Leipzig an die Säbener Straße gewechselt war, im Interview mit der UEFA (zitiert via fcbayern.com).

Nagelsmann führt aus: „Aber trotzdem hat zuerst mal mein Herz reagiert, das war natürlich euphorisch. Der Kopf hat versucht, dem Ganzen nüchtern die nötige Sachlichkeit zu geben. Aber das gibt es einfach nur sehr, sehr selten, dass man die Option hat, in seiner Heimat den größten Klub zu trainieren. Darüber bin ich sehr froh. Als Trainer sehe ich mich beruflich immer zu Topleistungen verpflichtet und versuche, den Fans, die im Stadion sind, als echter Fan auch gute Spiele zu liefern.“

