Ablösepoker: Galatasaray macht Uzun-Ansage

Bei Eintracht Frankfurt ist Can Uzun trotz starker Quote in der vergangenen Saison (16 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen) nicht unumstritten. Daher würden die Hessen bei einem guten Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler nicht nein sagen. Galatasaray will den türkischen Nationalspieler in die Süper Lig locken. Doch der Preis scheint ein Problem zu werden.

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Das bekräftigt Trainer Okan Buruk gegenüber ‚Sky‘: „Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass er ein sehr interessanter Spieler ist – auch weil er ein türkischer Spieler ist. Es muss alles Sinn ergeben – auch im Fall von Can Uzun. Er ist bei einem sehr guten Verein unter Vertrag, das müssen wir akzeptieren. Sollten sich die Bedingungen für alle Seiten ergeben, dass wir zusammenkommen, dann können wir uns das aber sehr gut vorstellen. Aber das muss natürlich Sinn ergeben und mit gegenseitigem Respekt geschehen.“

Uzun befindet sich mit Gala in direkten Gesprächen, soll nicht abgeneigt sein. Doch die Ablöse ist ein Knackpunkt. Die Istanbuler können sich dem Vernehmen nach vorstellen, bis zu 40 Millionen Euro zu bieten. Die Eintracht fordert jedoch aktuell mindestens 60 Millionen für den 20-Jährigen, der noch bis 2029 gebunden ist.