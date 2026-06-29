Bradley Barcola könnte es zur kommenden Saison von Paris St. Germain in die Premier League ziehen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der französische Hauptstadtklub mit mehreren Vereinen Verhandlungen über einen Wechsel des 23-Jährigen aufgenommen, darunter auch der FC Liverpool.

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Die Reds hatten in diesem Transferfenster eigentlich auf Yan Diomande (19) von RB Leipzig abgezielt, der Ivorer will aber unbedingt zu PSG und könnte dadurch den Weg für einen Barcola-Transfer nach Liverpool freimachen. Dieser steht bereits seit Monaten auf dem Zettel des LFC. Aber auch der FC Arsenal buhlt um die Gunst des französischen WM-Fahrers.