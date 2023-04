VfB: Hoeneß glaubt an Klassenerhalt

Sebastian Hoeneß glaubt daran, dass der VfB Stuttgart die Klasse halten kann. Im Rahmen seiner Antrittspressekonferenz sagte der 40-Jährige am heutigen Dienstag: „Wir haben die Chance, eine Stimmungsumkehr zu schaffen. Ich glaube fest an die Mannschaft und den VfB Stuttgart. Deshalb sitze ich hier.“ Und weiter: „Die Mannschaft hat Potenzial. Es geht darum, dieses auszuschöpfen. Wir müssen geschlossen als Mannschaft agieren. Ich habe selbst viermal gegen den VfB gespielt. Es war jedes Mal unangenehm. Es gilt, jetzt genauso unangenehm zu sein.“

Auch Alexander Wehrle ist von Hoeneß überzeugt: „Ich bin sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten in dieser schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen. Wir sind fest überzeugt von ihm, nicht nur aufgrund von seiner Bundesliga-Erfahrung und den Errungenschaften im NLZ-Bereich.“ Der Vorstandsvorsitzende führt aus: „Er kennt Stuttgart, die Erwartungshaltung, den Klub. Es waren sehr gute Gespräche am Wochenende. Die positive Energie, Überzeugung und Leidenschaft, die er an den Tag gelegt hat, haben uns überzeugt, dass er mit unserer Mannschaft die Ziele erreicht.“ Hoeneß, der bei den Schwaben auf Bruno Labbadia folgt, kämpft mit dem VfB in den kommenden Wochen darum, in der ersten Liga zu bleiben. Ein Gang in die zweite Liga würde dem Klub sowohl sportlich als auch finanziell teuer zu stehen kommen.

