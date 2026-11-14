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Bundesliga

Bundesliga-Dreikampf um Stoica?

von Lukas Hörster - Quelle: Gazeta Sporturilor
Ianis Stoica will sich durchsetzen @Maxppp

Ianis Stoica weckt nicht nur beim 1. FC Köln Interesse. Wie die rumänische ‚Gazeta Sporturilor‘ berichtet, sind auch Union Berlin und der FC Augsburg am Offensivmann von Estrela Amadora dran. Dies gelte ebenso für Klubs aus England, Italien, Frankreich und den USA.

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Ein Transfer bereits im Winter sei denkbar, sogar von konkreten Verhandlungen ist im Bericht die Rede. Fünf bis sechs Millionen Euro Ablöse stehen für Stoica im Raum. Der 23-Jährige steht noch bis 2028 in Portugal unter Vertrag. In der laufenden Erstligasaison erzielte er vier Tore in bisher elf Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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