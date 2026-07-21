Luca Sirch läuft künftig in der Bundesliga auf. Der Innenverteidiger beendet seine kurze Zeit der Vereinslosigkeit und schließt sich der SV Elversberg an. Der Aufsteiger stattet den 27-Jährigen, der bis Ende Juni beim 1. FC Kaiserslautern angestellt war, mit einem Vertrag bis 2029 aus.

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Aus Kaiserslautern an die Kaiserlinde! 💪⚫️⚪️ Herzlich willkommen bei der SVE, Luca Sirch! 😁



Der 27-jährige Defensivspieler erhält in Elversberg einen Dreijahresvertrag. Wir freuen uns, dass du da bist! Auf eine gute Zeit! ⚽️🔥



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Elversbergs Sportdirektor Christian Weber freut sich: „Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen. Er kann auf unterschiedlichen Positionen agieren und hat in den vergangenen beiden Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich schnell an die Herausforderungen einer höheren Spielklasse anpassen kann.“ Sirch hatte seine Herren-Karriere einst in der Landesliga gestartet, kämpfte sich durch die Regionalliga über die zweite Liga nun bis in die Bundesliga.