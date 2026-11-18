Er kam als gefeierter Rückkehrer und potenzieller Abwehrchef. Bislang ist Ko Itakura aber ein Transfer-Flop, der weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. FT analysiert den Neuzugang von Borussia Mönchengladbach.
Bisherige Leistung: 1/6
Die bisherigen Leistungen von Ko Itakura seit seiner Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach sind schlichtweg enttäuschend. Zwar war er in der Regel gesetzt, stach aus einer verunsicherten Defensive oft aber noch negativ hervor. Mit einer unnötigen gelb-roten Karte gegen den HSV (1:3) kostete er seinem Team zudem höchstwahrscheinlich direkt Punkte.
Potenzielle Leistung: 4/6
Dass Itakura durchaus in der Lage ist, auf einem höheren Niveau zu spielen, hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. Sportchef Rouven Schröder erklärte jüngst laut ‚Bild‘ auch: „Er ist und bleibt ein guter Spieler, den wir auf keinen Fall fallen lassen werden.“ Dass der 29-Jährige noch einmal komplett das alte Level erreichen wird, scheint nach den bisher gezeigten Leistungen aber unwahrscheinlich.
Preis/Leistung: 2/6
3,5 Millionen Euro zahlten die Gladbacher für den Japaner, den sich Ajax Amsterdam ein Jahr zuvor noch 10,5 Millionen hatte kosten lassen. Gemessen daran ist die gezahlte Ablöse keine Katastrophe, aber für finanziell klamme Borussen auch alles andere als gut.
Erwartungen erfüllt: 1/6
Itakura wurde im Sommer als Königstransfer für die Defensive gefeiert. Er sollte an seine alten Leistungen anknüpfen und den Abschied von Abwehrchef Nico Elvedi vergessen machen. Das hat bislang gar nicht funktioniert.
Wiederverkaufswert: 3/6
Mit 29 Jahren hat Itakura noch einige Saisons im Tank. Im hypothetischen Fall einer Trennung kann sich Gladbach Hoffnungen machen, die gezahlte Ablöse ansatzweise wieder einzuspielen. Itakura dürfte allein aufgrund seiner Reputation und vergangener Leistungen einen Markt haben.
Taktischer Fit: 5/6
Rein auf dem Papier passt es eigentlich zwischen den Borussen und dem Japaner. Die bisherigen Leistungen liegen nicht daran, dass Itakura grundsätzlich nicht ins Spielsystem der Fohlenelf passt.
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