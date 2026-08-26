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Eintracht: Doan-Nachfolger schon am Haken?

Eintracht Frankfurt bereitet sich auf einen Abgang von Ritsu Doan vor. Ein bosnischer WM-Fahrer könnte die Lücke schließen.

von Lukas Weinstock - Quelle: FT-Info | klix.ba | Eindhovens Dagblad
1 min.
Esmir Bajraktarevic im Dreikampf mit Malik Tillman und Christian Pulisic @Maxppp

Ritsu Doan (28) verlässt Eintracht Frankfurt in der Endphase der Transferperiode möglicherweise noch. Wie FT erfuhr, wurden die Gespräche über einen Transfer zwischen den Parteien bereits aufgenommen.

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Logisch, dass sich die SGE-Verantwortlichen im Hintergrund bereits auf den Fall der Fälle vorbereiten. Wie das bosnische Portal ‚klix.ba‘ berichtet, bekundet neben Benfica Lissabon auch die Eintracht Interesse an Esmir Bajraktarevic (21) von der PSV Eindhoven. Demzufolge beobachten beide Klubs die Situation des Rechtsaußen und erwägen ein offizielles Angebot vor dem Deadline Day am kommenden Dienstag.

Gut für den Bundesligisten: Laut ‚Eindhovens Dagblad‘ möchte die PSV den 20-fachen bosnischen Nationalspieler noch in diesem Transferfenster verkaufen. Das dürfte mögliche Verhandlungen deutlich erleichtern. Bajraktarevics Kontrakt beim niederländischen Meister läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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