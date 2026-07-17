Nicht günstig: Bounida zum BVB?

Rayane Bounida (20) ist ein Kandidat bei Borussia Dortmund. Das berichtet Sacha Tavolieri. Zunächst, so der belgische Transferinsider, stehen beim BVB aber andere Transferprioritäten sowie Verkäufe an, ehe man bei Bounida aktiv wird.

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Ajax Amsterdam schließe einen Verkauf nicht aus, wolle den offensiven Mittefeldspieler aber nicht günstig ziehen lassen. Vertraglich gebunden ist er bis 2028. Ende Mai debütierte der in Belgien geborene Rechtsfuß für die marokkanische A-Nationalmannschaft, stand aber nicht im WM-Kader.

Für Ajax kommt Bounida auf 29 Profispiele (zwei Tore, neun Assists), agierte zuletzt meist in zentral offensiver Position, aber auch über die Außenbahnen.

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Dortmunds Wunschlösung für die Position im offensiven Mittelfeld ist eigentlich Konstantinos Karetsas (18), mit dem sich der BVB auch schon einig ist. Mit dem KRC Genk ist man bislang aber nicht auf einen Nenner gekommen, wenngleich Angebot und Forderung mit 35 und 30 Millionen Euro nicht weit auseinanderliegen.

Genks Technischer Direktor Dimitri De Condé sagte jetzt: „Wir wissen genau, was wir an ihm haben, und außerdem besitzt er noch einen langfristigen Vertrag. Es ist jetzt noch viel zu früh, um zu sagen, wo die Zukunft von ihm liegen wird. Konstantinos weiß, dass seine Zukunft möglicherweise auch hier sein kann.“ Der BVB scheint auf alle Szenarien vorbereitet zu sein.