Nach WM-Aus: Martínez nimmt den Hut

Für Roberto Martínez endet ein wichtiges Kapitel seiner Trainerkarriere. Der bisherige Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft gab im Rahmen einer Pressekonferenz in Dallas bekannt, dass er seinen Posten räumt: „Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ich denke, dass es ohne diesen Titel keinen Sinn macht weiterzumachen. Der Vorstand und der Präsident haben nun die Möglichkeit, einen neuen Trainer zu wählen. Mein Vertrag läuft heute aus.“

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Der 52-Jährige stand seit Januar 2023 in der Verantwortung und betreute das Team um Superstar Cristiano Ronaldo (41) in 45 Pflichtspielen. 2025 gewann Portugal mit Martínez an der Seitenlinie die Nations League. „Ich habe mich auf sehr herzliche Weise als Portugiese willkommen gefühlt. Es war mir eine Freude“, so Martínez.