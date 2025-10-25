Scouts in Bremen: Coulibaly auf dem Sprung?

Nach einigen holprigen Auftritten stabilisierte sich Karim Coulibaly (18) zuletzt. Beim gestrigen 1:0-Sieg von Werder Bremen gegen Union Berlin zeigte der Innenverteidiger erneut eine solide Vorstellung, die unter anderem auch von ausländischen Vereinen zur Kenntnis genommen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, waren Scouts vom FC Burnley vor Ort, um insbesondere Coulibaly ins Visier zu nehmen. Eine Kontaktaufnahme könnte der nächste logische Schritt sein. Der Premier League-Vertreter ist allerdings nicht der einzige Klub, der es auf den aufstrebenden Linksfuß abgesehen hat.

Auch Top-Klubs aus England, Portugal und Italien seien an dem deutschen U19-Nationalspieler dran. Legt einer der Verehrer konkrete Schritte für eine Zusammenarbeit in die Wege, dürfte Coulibaly für die Grün-Weißen kaum zu halten sein. Ein namentlich nicht genannter Interessent soll bereits 15 bis 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben.