Schalke 04 muss zum Auftakt des dritten Spieltags der Bundesliga auf Moussa Sylla verzichten. Der Stürmer fehlt bei Union Berlin, da er kürzlich Vater einer Tochter wurde und bei seiner Familie weilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

#S04-Update: Moussa Sylla ist Vater einer Tochter geworden. Er ist bei seiner Familie. Deswegen steht er heute Abend nicht im Kader.



Glückwunsch an die Familie Sylla! — FC Schalke 04 (@s04) September 11, 2026

Unterdessen ist Schalke-Kapitän Kenan Karaman zurück in der Startelf. Der Offensivmann war mit einer Hüftverletzung wochenlang ausgefallen, feierte aber beim 0:0 gegen den FC Bayern sein Comeback als Joker.