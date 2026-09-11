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Bundesliga

Schöner Grund: Schalke ohne Sylla

von Lukas Hörster
Moussa Sylla für Schalke im Einsatz @Maxppp
Union Berlin 0-2 Schalke 04

Schalke 04 muss zum Auftakt des dritten Spieltags der Bundesliga auf Moussa Sylla verzichten. Der Stürmer fehlt bei Union Berlin, da er kürzlich Vater einer Tochter wurde und bei seiner Familie weilt.

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Unterdessen ist Schalke-Kapitän Kenan Karaman zurück in der Startelf. Der Offensivmann war mit einer Hüftverletzung wochenlang ausgefallen, feierte aber beim 0:0 gegen den FC Bayern sein Comeback als Joker.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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