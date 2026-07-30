Stürmertausch: Roma tütet 35-Millionen-Deal ein

Santiago Castro wechselt innerhalb der Serie A. Der 21-jährige Stürmer verlässt den FC Bologna und geht ab sofort für die AS Rom auf Torejagd. Bei den Giallorossi erhält der argentinische Angreifer einen Vertrag bis 2031.

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Dem Vernehmen nach wechseln für den Transfer 35 Millionen Euro den Besitzer. Wettbewerbsübergreifend erzielte Castro in der vergangenen Saison elf Tore und lieferte vier Assists in 51 Pflichtspielen.

Update (13:08 Uhr): Während es Castro von Bologna nach Rom zieht, geht Artem Dovbyk (29) den umgekehrten Weg. Der ukrainische Neuner wechselt per Leihe mit anschließender Kaufoption zu den Rossoblu.