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Offiziell Serie A

Stürmertausch: Roma tütet 35-Millionen-Deal ein

von Dominik Schneider - Quelle: asroma.com
1 min.
Santiago Castro im Einsatz für Bologna @Maxppp

Santiago Castro wechselt innerhalb der Serie A. Der 21-jährige Stürmer verlässt den FC Bologna und geht ab sofort für die AS Rom auf Torejagd. Bei den Giallorossi erhält der argentinische Angreifer einen Vertrag bis 2031.

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Dem Vernehmen nach wechseln für den Transfer 35 Millionen Euro den Besitzer. Wettbewerbsübergreifend erzielte Castro in der vergangenen Saison elf Tore und lieferte vier Assists in 51 Pflichtspielen.

Update (13:08 Uhr): Während es Castro von Bologna nach Rom zieht, geht Artem Dovbyk (29) den umgekehrten Weg. Der ukrainische Neuner wechselt per Leihe mit anschließender Kaufoption zu den Rossoblu.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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