Real Madrid: Die Elf zum Saisonauftakt

Fast 100 Millionen Euro wird Real Madrid eingenommen haben, wenn der bevorstehende Wechsel von Sergio Reguilón (23) zu Tottenham Hotspur unter Dach und Fach ist. Gareth Bale (31) soll ihm per Leihe folgen, wodurch der spanische Rekordmeister 20 weitere Millionen an Gehalt spart. In Coronazeiten legen die einst spendablen Königlichen sich also selbst einen Sparzwang auf.

Denn die Ausgaben in der laufenden Transferperiode belaufen sich auf 0 Euro. Einzig Leih-Rückkehrer Martin Ödegaard (21) ist bislang als echte Alternative zum Kader von Zinedine Zidane gestoßen. Bei Real müssen es also wieder einmal die alten Hasen um Toni Kroos (30), Sergio Ramos (34) und Karim Benzema (32) richten.

Als Quasi-Neuzugang hatte Zidane zudem Eden Hazard (29) eingeplant. Der belgische Linksaußen, für den man einen dreistelligen Millionenbetrag investierte, blieb in der Vorsaison vieles schuldig. Doch wie man hört, ist Hazard auch in diesem Sommer meilenweit von seiner körperlichen Topform entfernt.

Zum Auftakt am kommenden Sonntag (21 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastián wird der Königstransfer des Vorjahres auch nicht dabei sein. Verletzungsbedingt trainierte Hazard zuletzt nur individuell. Ebenfalls passen müssen wohl Lucas Vázquez, Mariano Díaz und Rückkehrer Martin Ödegaard.

So könnte Real starten