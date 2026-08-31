SV Werder: Klarheit auch bei Ndiaye | Mbangula-Millionen winken

Auf den defensiven Außenbahnen beim SV Werder Bremen gibt es in diesem Transfersommer kein Entweder-Oder. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ soll neben Rechtsverteidiger Arthur (23) von Bayer Leverkusen auch Moussa Ndiaye (24) vom RSC Anderlecht als Experte für die linke Außenbahn kommen.

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Beide sollen am morgigen Dienstag ihre Medizinchecks absolvieren und anschließend Leihverträge unterzeichnen. Eine Kaufoption wäre aber nur im Fall Ndiaye möglich, bei Arthur wollen die Leverkusener den Zugriff nicht verlieren.

Hohe Kaufoption für Mbangula

Der zeitnah wieder einsatzfähige Mitchell Weiser (32) könnte dann laut der ‚DeichStube‘ künftig offensiver agieren und den bevorstehenden Abgang von Samuel Mbangula (22) auffangen.

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Dieser spielt Fabrizio Romano zufolge zwei Millionen Euro Leihgebühr ein. Für den Anschluss sichert sich der FC Bologna eine Kaufoption, die mit 12,5 Millionen Euro über jenen zehn Millionen liegen soll, die Weder vor einem Jahr für Mbangula an Juventus Turin überwiesen hatte.