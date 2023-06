Nach Real-Abschied: Karriereende für Hazard?

Eden Hazard könnte kurz nach seinem Ende bei Real Madrid die Fußballschuhe komplett an den Nagel hängen. Laut dem gewöhnlich gut informierten ‚The Athletic‘ steht beim 32-jährigen Belgier auch ein sofortiges Karriereende zur Diskussion. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber der ehemalige Chelsea-Profi liebäugelt stark mit dem Ende seiner fußballerischen Laufbahn.

Hazard hatte am gestrigen Samstag seinen ursprünglich noch bis 2024 laufenden Vertrag bei Real aufgelöst. Somit wird der Offensivspieler gegen Athletic Bilbao am heutigen Sonntag seinen letzten Einsatz für Madrid bestreiten, sofern er zum Einsatz kommt. Mehrere Verletzungsprobleme hatten in den zurückliegenden Jahren dazu geführt, dass der einstige 115-Millionen-Einkauf von 2019 nur noch eine Nebenrolle bei den Königlichen spielte.

