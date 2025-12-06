Bundesliga
Bittere Überraschung um Grimaldo
@Maxppp
Bayer Leverkusen muss einen empfindlichen Ausfall verkraften. Im heutigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) muss die Werkself auf Leistungsträger Alejandro Grimaldo verzichten. Der 30-jährige Spanier fehlt nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund unter der Woche angeschlagen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 14:22 Bei X ansehen
In wettbewerbsübergreifend 19 Spielen kommt Grimaldo auf 13 Torbeteiligungen. Gegen die Fuggerstädter rückt Malik Tillman (23) in die Startelf.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden