Bittere Überraschung um Grimaldo

Bayer Leverkusen muss einen empfindlichen Ausfall verkraften. Im heutigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) muss die Werkself auf Leistungsträger Alejandro Grimaldo verzichten. Der 30-jährige Spanier fehlt nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund unter der Woche angeschlagen.

In wettbewerbsübergreifend 19 Spielen kommt Grimaldo auf 13 Torbeteiligungen. Gegen die Fuggerstädter rückt Malik Tillman (23) in die Startelf.