Augsburg: Drei Klubs wollen Götze

Der FC Augsburg möchte Felix Götze verleihen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben Zweitligist Jahn Regensburg und die niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard und PEC Zwolle den 22-Jährigen ins Visier genommen. In Augsburg ist man in der Mittelfeldzentrale mit Rani Khedira (26), Carlos Gruezo (25) und Tobias Strobl (30) gut besetzt.

Götze kommt nach einer Operation am linken Hüftgelenk und längerer Verletzungspause zurück und strebt nun nach Spielpraxis: „Ich bin einfach glücklich, dass ich keine Schmerzen mehr habe, und freue mich auf jedes Training. Ich will wieder spielen und sicher sein, dass ich gute Chancen dazu habe“, so Götze.