Bilbao zieht Kaufoption bei Herrera

Athletic Bilbao hat die Chance genutzt, Ander Herrera längerfristig an den Klub zu binden. Die Basken teilen mit, dass die im Leihgeschäft verankerte Kaufoption gezogen wurde. Damit wechselt der 33-jährige Spanier fest von Paris St. Germain zu Bilbao.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Athletic läuft Herreras Vertag nun bis 2024. In der aktuellen Saison lief der zentrale Mittelfeldspieler in elf Pflichtspielen für seinen Arbeitgeber auf. In der Liga konnte der ehemalige Nationalspieler einen Assist beisteuern.

Lese-Tipp

Einspruch abgelehnt: Ziyech-Leihe endgültig vom Tisch