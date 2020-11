Barças Transfer-Gipfel steht an

Beim FC Barcelona stehen wichtige personelle Entscheidungen an. Die ‚Marca‘ berichtet von einer Unterredung, die Sportdirektor Ramón Planes in den nächsten Tagen mit Trainer Ronald Koeman führen will. Thema: Die weitere Zusammenstellung des Kaders.

Es wird erwartet, dass sich die beiden sportlich Verantwortlichen vor allem über die Defensive den Kopf zerbrechen werden. Hier hat Barça die größten Sorgen: Abwehrchef Gerard Piqué wird lange ausfallen, ebenso wie Sergi Roberto. Samuel Umtiti hat schon seit Längerem große Verletzungssorgen.