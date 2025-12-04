Menü Suche
El-Faouzi bekennt sich zu Schalke

von Daniel del Federico - Quelle: Ruhr Nachrichten
Soufiane El-Faouzi trägt blau @Maxppp

Soufiane El-Faouzi schließt einen zeitnahen Abgang von Schalke 04 aus. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ bestätigt der 23-Jährige sein Engagement: „Ich will mich da nicht aufspielen. Selbst wenn es andere Angebote geben würde, würde ich das alles erstmal an die Seite schieben.“

El-Faouzi war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von 200.000 Euro von Alemannia Aachen zu den Knappen gewechselt und ist seitdem aus der Mannschaft von Trainer Miron Muslic nicht mehr wegzudenken. Der Mittelfeldspieler stand in dieser Saison in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2029. Berater Tim Jerat bestätigte zuletzt „viele Anfragen“ für seinen Klienten.

