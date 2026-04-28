Schalkes Erstliga-Elf: Nur sieben Plätze vergeben

Beim Zweitliga-Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20:30 Uhr) kann der FC Schalke 04 die letzten Meter gehen und den Aufstieg perfekt machen. Bei der Zusammenstellung des Bundesliga-Kaders kommt auf die Bosse um Sportvorstand Frank Baumann einiges an Arbeit zu – auch wenn die Königsblauen im Oberhaus auf eine feste Achse dieser Märchen-Saison setzen dürften.

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Die ‚WAZ‘ berichtete zuletzt, dass der finanziell weiterhin nicht auf Rosen gebettete Ruhrpottklub vorrangig auf vier Positionen nach Verstärkung sucht. So soll sowohl auf der rechten als auch auf der linken defensiven Außenbahn, im defensiven Mittelfeld sowie auf den offensiven Flügeln nachgelegt werden. FT wirft einen Blick auf die mögliche Erstliga-Elf.

Tor

Auch über den Sommer hinaus dürfte Loris Karius (32) den Schalker Kasten hüten. Die Bosse möchten den bis 2027 laufenden Vertrag mit dem wichtigen Rückhalt gerne längerfristig verlängern. Als Nummer zwei soll Heidenheim-Leihgabe Kevin Müller (35) dauerhaft an Bord bleiben.

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Abwehr

Gut möglich, dass S04 im Aufstiegsfall wieder auf die defensiv stärkere Fünferkette umstellt. Die drei Abwehr-Säulen Hasan Kurucay (28), Nikola Katic (29) und Timo Becker (29) dürften auch dann gute Chancen auf einen Startplatz haben. Mit letzterem planen die Verantwortlichen laut der ‚WAZ‘ eher in der Innenverteidigung, sodass ein neuer Mann für die rechte Abwehrseite geholt werden soll. IV-Talent Mertcan Ayhan (19) gilt derweil als eine der heißen Aktien und könnte benötigte Einnahmen in die Kasse spülen.

Mit Blick auf die Linksverteidiger-Position ist die große Frage, ob sich eine Festverpflichtung von Moussa Ndiaye (23) realisieren lässt. Der Senegalese, der bei den Knappen auf ganzer Linie überzeugt, ist ohne Kaufoption vom RSC Anderlecht ausgeliehen. Auch ein Verkauf von Youngster Vitalie Becker (21) scheint nicht ausgeschlossen.

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Mittelfeld

Ein neuer Sechser soll kommen, der Ron Schallenberg (27) den Status als Stammkraft abluchsen könnte. Daneben hätte Soufiane El-Faouzi (23) seinen Platz selbstredend sicher, sollte er den Schalkern erhalten bleiben. Der Dauerbrenner spielt eine bärenstarke Saison und würde S04 im Verkaufsfall eine hohe Ablöse einbringen. Bis zu zehn Millionen Euro sollen die Schalker aufrufen, wollen den laufstarken Rechtsfuß aber eigentlich nicht schon nach einem Jahr wieder abgeben.

Mittelfeld-Allrounder Dejan Ljubicic (28) dürfte in der kommenden Spielzeit ebenfalls eine bedeutende Rolle einnehmen, soll aber eher im Zentrum eingeplant sein. Die weiteren Erfolgsgaranten in der Offensivreihe hinter der Spitze sind Adil Aouchiche (23) und Kapitän Kenan Karaman (32). Dribbelkünstler Aouchiche gilt als weitere potenzielle Einnahmequelle. Einen der Leistungsträger, die eine Top-Ablöse bescheren würden, wird S04 angesichts der finanziellen Probleme im Sommer wohl mindestens verkaufen müssen.

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Sturm

Auch bei Angreifer Moussa Sylla (26), der schon im Winter kurz vor dem Abflug stand, wird ein Millionen-Verkauf im Sommer wohl erneut Thema. Die generellen Planungen für den Sturm hängen aber maßgeblich von Edin Dzekos (40) Zukunftsentscheidung ab. Die Schalker wünschen sich, dass der Bosnier noch eine weitere Saison dranhängt. Eine kurzfristige Entscheidung wird laut der ‚WAZ‘ aber nicht erwartet.

Schalkes skizzierte Erstliga-Elf