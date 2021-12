Darmstadt: Lieberknecht spricht über Transfers

Torsten Lieberknecht schließt Transferaktivitäten des SV Darmstadt 98 im Januar nicht aus. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der Coach der Lilien, dass zwar kein akuter Handlungsbedarf besteht, „ein Vorgriff für die nächste Saison“ aber möglich sei. „Dennis (Dressel, Anm. d. Red.) beobachten wir definitiv weiter – so wie andere Drittligaspieler auch“, sagt Lieberknecht. Schon im Sommer buhlte Darmstadt vergeblich um die Dienste des 23-jährigen Mittelfeldspielers von 1860 München.

Auch hinsichtlich möglicher Abgänge äußert sich Lieberknecht: „Wir haben sehr offen mit dem einen oder anderen jüngeren Spieler kommuniziert, was besser wäre für seine Zukunft. Aber wir schicken keine Spieler aktiv weg. Da muss die Initiative von den Spielern kommen“. Aktuell rangiert Darmstadt in der zweiten Liga auf einem Aufstiegsplatz und kann die Rückrunde sorglos in Angriff nehmen. „So lange die Jungs so spielen, müssen wir uns da weniger Gedanken machen“, ergänzt der 48-jährige Trainer.