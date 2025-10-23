Menü Suche
Zwei Rückkehrer für den HSV

von Aaron Schlütter - Quelle: Hamburger Abendblatt
Fabio Vieira winkt den HSV-Fans @Maxppp
Der Hamburger SV kann in der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) auf zwei Rückkehrer bauen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, sind sowohl Mittelfeldspieler Fábio Vieira (25) als auch Rechtsverteidiger Giorgi Gocholeishvili (24) bereit für das Spiel.

Trainer Merlin Polzin erklärte zu Vieira, der durch eine Rotsperre und eine Kniestauchung ausfiel: „Fabio wird sicherlich noch nicht so weit sein, dass er nach den Wochen, in denen er jetzt raus war, von Beginn an spielen wird. Auch aufgrund der Leistung der anderen Jungs.“ Anders sieht es bei Gocholeishvili aus, der zuletzt wegen eines Nasenbeinbruchs fehlte, und gegen Wolfsburg mit Maske starten könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
