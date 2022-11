Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Spieler des Spieltags: Vincenzo Grifo

Der italienische Nationalspieler befindet sich in WM-Form, obwohl die Squadra Azzurra in Katar gar nicht dabei ist. Einen lupenreinen Hattrick schenkte Grifo Union Berlin ein und drückte dem 4:1-Heimsieg der Freiburger seinen Stempel auf. Der Freistoßkünstler fliegt im beschaulichen Breisgau immer ein wenig unter dem Radar, zählt in dieser Verfassung aber zu den absoluten Topspielern der Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick