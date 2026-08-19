Der FC Schalke 04 müsste bei einer Verpflichtung von George Ilenikhena (20) tief in die Tasche greifen. Nach FT-Informationen fordert Al Ittihad 20 Millionen Euro für den Nigerianer, der erst im vergangenen Winter für 33 Millionen Euro von der AS Monaco nach Saudi-Arabien gewechselt war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Knappen die geforderte Summe für den jungen Angreifer auf den Tisch legen, ist kaum vorzustellen. Ein Leihagebot inklusive einer 22 Millionen Euro schweren Kaufoption vom FC Bologna lehnte Al Ittihad zuletzt ab, da der Klub aus der Saudi Pro League auf direkte Transfereinnahmen angewiesen ist. Auch Trabzonspor und der FC Sevilla scheiterten bereits mit Offerten in zweistelliger Millionenhöhe.