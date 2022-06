„Lukaku in der Hinterhand“ | Ukraine bricht Herzen

Barças Alternative

Robert Lewandowski ist Barças Wunschlösung für den Sturm. Sollte der FC Bayern dem polnischen Stürmer aber keine Freigabe erteilen, muss eine andere Lösung her. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge haben die Blaugrana einen Plan B. „Lukaku in der Hinterhand“, titelt die Sportzeitung. Der Belgier darf den FC Chelsea angeblich auf Leihbasis verlassen. Ex-Klub Inter Mailand soll besonders intensiv dran sein, auch die Bayern werden als möglicher Abnehmer gehandelt.

Schottland zeigt Größe

Mit einem 3:1 gegen Schottland hat die Ukraine einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. „Unglaubliche Ukraine“, freut sich die französische ‚L'Équipe‘. Und sogar in Schottland gönnt man Team um Andriy Yarmolenko den Sieg. „Ruhm für die Ukraine. Ihr habt unsere Herzen gebrochen, wir wünschen euch das Beste“, zeigt der ‚Daily Record‘ trotz der Niederlage wahre Größe. Und auch der ‚Mirror‘ macht klar, wie die Sympathien gestern verteilt waren: „Schottland 1, Rest der Welt 3“, so die Schlagzeile. Die Ukraine kann nun am Sonntag gegen Wales das Ticket für Katar lösen.

Alle kämpfen um Tchouaméni

Kylian Mbappé hat schon mehrfach bei Aurélien Tchouaméni durchgeklingelt, um ihn von einem Wechsel zu Paris St. Germain zu überzeugen. Aber auch bei Real Madrid gibt man alles. 100 Millionen Euro Ablöse sind geboten. Eduardo Camavinga will aber noch nachhelfen. „Ich habe mit Tchouaméni gesprochen und hoffe, dass er kommt“, zitiert die ‚Marca‘ den Franzosen auf ihrer Titelseite. Mbappé ist also nicht der einzige, der tief in die Trickkiste greift.