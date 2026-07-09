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Fortuna: Auch Egouli in die Bundesliga

von Julian Jasch
Elias Egouli mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Nach Mittelfeldspieler Sima Suso (21), der sich im Anflug auf den FC Augsburg befindet, wechselt anscheinend auch Teamkollege Elias Egouli (23) von Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „bestehen auf Spielerseite keine Zweifel“, dass ein Transfer zur SV Elversberg zustande kommt.

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Erst im Mai verlängerte Egouli bis 2029 in Düsseldorf. Nach dem Abstieg in Liga drei war jedoch klar, dass der 2,04-Riese nicht zu halten ist. Laut der ‚Bild‘ verfügt der Innenverteidiger über eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro – die Hälfte der Summe gehe allerdings an Egoulis Berater.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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