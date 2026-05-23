Ausstiegsklausel: HSV schnappt sich Amoako

Bei der Suche nach defensiver Verstärkung für die kommende Bundesligasaison ist dem Hamburger SV ein echter Transfer-Coup gelungen. Wie der Nordklub bekanntgibt, wechselt Kofi Amoako von Dynamo Dresden zu den Rothosen. Dem Vernehmen nach unterschreibt er einen Vertrag bis 2030. Der HSV zieht die Ausstiegsklausel im Kontrakt des deutschen U20-Nationalspielers in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

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„Kofi bringt ein sehr spannendes Profil mit – der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee. Darüber hinaus verfügt er über eine gute Qualität am Ball und taktische Flexibilität“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa, „wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern wird und gleichzeitig noch Entwicklungspotenzial besitzt. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Der Neuzugang selbst fügt an: „Claus hat mich bei einem Gespräch von der Spielidee des HSV überzeugt und mich damit abgeholt. Spätestens nach dem Gespräch mit dem gesamten Trainerteam, also mit Merlin, Loic und Richi, war für mich klar, dass ich für diesen Verein spielen will. Ich freue mich auf das erste Heimspiel, weil das Volksparkstadion einfach gigantisch ist.“

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Steile Entwicklung

Amoako ist der erste Sommerneuzugang des HSV. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich durch viele starke Leistungen in der abgelaufenen Zweitligasaison in die Notizbücher einiger Erstligisten gespielt. Unter anderem waren Union Berlin, Mainz 05 und Premier League-Klub Leeds United an dem 21-Jährigen dran.

Der gebürtige Hannoveraner wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet und war im vergangenen Sommer für 300.000 Euro von den Wölfen nach Dresden gewechselt. In 32 Ligaspielen stand Amoako beim Ostklub 29 Mal in der Startelf, erzielte ein Tor und lieferte eine Vorlage.