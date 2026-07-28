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Offiziell 2. Bundesliga

Fortuna holt prominenten Zugang

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Philipp Förster will sich durchsetzen @Maxppp

Philipp Förster (31) heuert in der dritten Liga an. Informationen von ‚Sky‘ zufolge schließt sich der aktuell vereinslose Mittelfeldspieler Absteiger Fortuna Düsseldorf an. Am heutigen Dienstag sollen Medizincheck und Vertragsunterschrift erfolgen.

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Update (9:32 Uhr): Inzwischen verkünden die Rheinländer die Verpflichtung offiziell. Förster unterschreibt bis 2027.

Förster kommt in seiner Karriere unter anderem auf 83 Bundesliga-Einsätze, hinzu kommen 137 Pflichtspiele im deutschen Unterhaus. In der vergangenen Spielzeit war der prominente Fortuna-Zugang für den Karlsruher SC am Ball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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