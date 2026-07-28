Philipp Förster (31) heuert in der dritten Liga an. Informationen von ‚Sky‘ zufolge schließt sich der aktuell vereinslose Mittelfeldspieler Absteiger Fortuna Düsseldorf an. Am heutigen Dienstag sollen Medizincheck und Vertragsunterschrift erfolgen.

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Update (9:32 Uhr): Inzwischen verkünden die Rheinländer die Verpflichtung offiziell. Förster unterschreibt bis 2027.

Herzlich willkommen, Philipp Förster! 😍 Der 31-Jährige mit Bundesliga-Erfahrung ist unser nächster Neuzugang. 💪 Er spielte zuletzt beim KSC, kommt ablösefrei und erhält die Nummer 1⃣0⃣. 🙏



Wir freuen uns auf Dich, Pipo! 🤗



🖇️ Zur Meldung: https://t.co/ETN8KiiIEX#f95 | 🔴⚪️ https://t.co/IB9eunQzT7 pic.twitter.com/pbmnXzdgje — Fortuna Düsseldorf (@f95) July 28, 2026

Förster kommt in seiner Karriere unter anderem auf 83 Bundesliga-Einsätze, hinzu kommen 137 Pflichtspiele im deutschen Unterhaus. In der vergangenen Spielzeit war der prominente Fortuna-Zugang für den Karlsruher SC am Ball.