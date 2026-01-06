SGE: Kalimuendo-Deal aufgeschoben

Eintracht Frankfurt muss noch ein klein wenig länger auf Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 23-Jährige erst am Mittwoch bei den Hessen zum Medizincheck erwartet. Sein aktueller Klub Nottingham Forest absolviert am Dienstagabend noch eine wichtige Partie im Abstiegskampf gegen Mitkonkurrent West Ham United (21 Uhr). Kalimuendo soll für den Notfall als Option im Kader stehen. Dies machten die Tricky Trees zur Bedingung des Wechsels.

Kalimuendo, den die Eintracht bereits seit mehr als zwei Jahren auf dem Schirm hat, soll anschließend für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro bis Saisonende ausgeliehen werden. Teil des Deals ist eine Kaufoption in Höhe von rund 27 Millionen Euro. Durch den Ausfall von Jonathan Burkardt (25), der dem Vernehmen nach noch bis Ende Februar nicht zur Verfügung stehen könnte, und wegen der allgemein schwächelnden Offensive will der Tabellensiebte der Bundesliga in der Offensive noch einmal nachlegen.