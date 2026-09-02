Clemens Fritz macht kein Geheimnis aus dem bevorstehenden Abflug des bei Werder Bremen nicht mehr gefragten Julián Malatini (25). „Das kann noch passieren, ja“, deutet der Geschäftsführer Profifußball gegenüber der ‚DeichStube‘ den Transfer des Innenverteidigers an, betont aber auch: „Es geht dabei auch um Themen wie eine Arbeitsgenehmigung. Es gibt da noch Themen zu klären.“

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Im Januar 2024 war Malatini für zwei Millionen Euro aus seiner argentinischen Heimat von Defensa y Justicia zu den Grün-Weißen gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In diesem Sommer steht ein Wechsel in die MLS zum FC Cincinnati an. Das US-amerikanische Transferfenster ist noch etwas weniger als 24 Stunden geöffnet, Fritz glaubt an die rechtzeitige Abwicklung des Deals: „Ich bin zuversichtlich. Wir haben noch etwas Zeit, um den Transfer über die Bühne zu kriegen.“