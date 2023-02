PSG will Kosten senken — trifft es Messi, Neymar & Mbappé?

- Quelle: The Times

Muss Paris St. Germain sein Starensemble verkleinern? Entsprechendes legt ein Bericht der ‚Times‘ nahe. In ebenjenem heißt es, dass die katarischen Eigentümer des Vereins wollen, dass die Pariser ihre Gehaltskosten bis zum Ende der nächsten Transferperiode im Sommer um bis zu 30 Prozent senken.

Grund dafür sei ein Abkommen mit der UEFA-Finanzkontrollbehörde mit Blick auf das Financial Fairplay. Sollte es der französische Nobelklub bis zum Ender Saison 2025/26 nicht schaffen, seine Defizite zu verringern, drohen erhebliche Strafen. Dem Bericht zufolge könnte PSG eine Beschränkung der Kadergröße für europäische Vereinswettbewerbe, ein Ausgabeverbot für neue Spieler und/oder ein Ausschluss aus der Champions League bevorstehen.

Laut der britischen Tageszeitung konnte der Ligue 1-Primus daher auch in der vergangenen Transferperiode nicht aktiv werden. Es sei kein Budget für neue Spieler vorhanden gewesen. Stattdessen verkaufte der Klub Pablo Sarabia (30) an die Wolverhampton Wanderers, wandelte die Leihe von Ander Herrera (33) zu Athletic Bilbao in einen ablösefreien Transfer um und ließ Torhüter Keylor Navas (36) auf Leihbasis zu Nottingham Forest wechseln.

Trifft es die ganz Großen?

Die ‚Times‘ spekuliert, dass womöglich ein Spieler aus dem Trio um Lionel Messi (35), Neymar (31) und Kylian Mbappé (24) den Klub verlassen muss. Passend dazu: Nach FT-Informationen tendiert Messi aktuell ohnehin dazu, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den Klub zu verlassen.

Im Raum stehen bereits seit längerem eine Rückkehr zum FC Barcelona und ein Wechsel zum MLS-Klub Inter Miami. Auch von Neymar möchte sich PSG nach FT-Infos gerne trennen. Interesse gibt es unter anderem aus der Premier League — der FC Chelsea und Newcastle United sollen am Brasilianer interessiert sein.